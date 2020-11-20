Известная актриса Дакота Джонсон выпустит секс-игрушки под маркой Maude.
Об этом сообщает Vogue.
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По словам актрисы, каждый человек должен иметь доступ к качественным секс-игрушкам. Например, вибратор должен быть "предметом личной гигиены". Она отметила, что секс - это одна из главных составляющих жизни.
"Индустрия сексуального здоровья уже сто лет принадлежит одним и тем же компаниям, а их подход устарел. Для меня забота о сексуальном здоровье по значимости не уступает заботе о теле. Секс - это особенный процесс, к нему нужно относиться соответственно", - сказала актриса.
Также девушка будет выпускать органические презервативы и лубриканты. По ее словам, они будут доступны каждому человеку.
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