Дакоту Джонсон волнует тема сексуального здоровья.

Известная актриса Дакота Джонсон выпустит секс-игрушки под маркой Maude.

Об этом сообщает Vogue.

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По словам актрисы, каждый человек должен иметь доступ к качественным секс-игрушкам. Например, вибратор должен быть "предметом личной гигиены". Она отметила, что секс - это одна из главных составляющих жизни.

"Индустрия сексуального здоровья уже сто лет принадлежит одним и тем же компаниям, а их подход устарел. Для меня забота о сексуальном здоровье по значимости не уступает заботе о теле. Секс - это особенный процесс, к нему нужно относиться соответственно", - сказала актриса.

Также девушка будет выпускать органические презервативы и лубриканты. По ее словам, они будут доступны каждому человеку.

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Автор: УНИАН