В России в возрасте 43 лет скончался известный по ролям в популярных сериалах "Кухня" и "Медиум" актер Иван Рудаков.
Об этом сообщил его отец Алексей Рудаков на своей странице в Facebook.
"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет. И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!" – написал он.
До этого Алексей Рудаков сообщал, что его сын находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии:
"На ИВЛ, пока без сознания. Проблемы с сердцем и с легкими. Последствия ковида, который он перенес этим летом. Положение крайне тяжелое".
Читайте такжеЗвезду сериала "Как я встретил вашу маму" нашли мертвым в отелеИван Рудаков: чем известен актер
Иван Рудаков известный по ролям в таких сериалах, как "Кухня", "Медиум" и "Ланцет".
За годы актерской деятельности он принял участие в съемках более 40 фильмов и сериалов.
Самые популярные из них – "Мата Хари", "Ванечка", "Комиссарша", "Не отрекаются любя…", "Эйнштейн. Теория любви", "Соната для Веры".