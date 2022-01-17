Артист поступил в больницу с проблемами с сердцем и легкими после перенесенного COVID-19.

В России в возрасте 43 лет скончался известный по ролям в популярных сериалах "Кухня" и "Медиум" актер Иван Рудаков.

Об этом сообщил его отец Алексей Рудаков на своей странице в Facebook.

"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет. И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!" – написал он.

До этого Алексей Рудаков сообщал, что его сын находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии:

"На ИВЛ, пока без сознания. Проблемы с сердцем и с легкими. Последствия ковида, который он перенес этим летом. Положение крайне тяжелое".

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Иван Рудаков известный по ролям в таких сериалах, как "Кухня", "Медиум" и "Ланцет".

За годы актерской деятельности он принял участие в съемках более 40 фильмов и сериалов.

Самые популярные из них – "Мата Хари", "Ванечка", "Комиссарша", "Не отрекаются любя…", "Эйнштейн. Теория любви", "Соната для Веры".

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