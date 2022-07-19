Артист собрался с концертом в Европу.

Российский певец Валерий Меладзе, который первым поддержал Украину в войне с Россией, анонсировал концерт в Монако. Его выступление состоится 6 августа в бальном зале яхт-клуба.

И если раньше билеты на его концерт варьировались в пределах нескольких тысяч гривень, то сейчас за его выступление придется заплатить намного больше. Например, за столик возле сцены придется отдать 36 тысяч гривень.

Почему так "взлетели" цены - неизвестно. Да и сам артист пока никак не комментирует это.

Стоит отметить, что ранее Валерий Меладзе внезапно выступил в России. Он дал концерт даже после того как планировал уйти со сцены.

Стоит отметить, что российские пропагандисты недовольны поведением Меладзе. Они считают, что артист наживается на гражданах страны, действия которых он осуждает.

Вас также могут заинтересовать новости: