Российский певец Валерий Меладзе, который первым поддержал Украину в войне с Россией, анонсировал концерт в Монако. Его выступление состоится 6 августа в бальном зале яхт-клуба.
И если раньше билеты на его концерт варьировались в пределах нескольких тысяч гривень, то сейчас за его выступление придется заплатить намного больше. Например, за столик возле сцены придется отдать 36 тысяч гривень.
Почему так "взлетели" цены - неизвестно. Да и сам артист пока никак не комментирует это.
Стоит отметить, что ранее Валерий Меладзе внезапно выступил в России. Он дал концерт даже после того как планировал уйти со сцены.
Стоит отметить, что российские пропагандисты недовольны поведением Меладзе. Они считают, что артист наживается на гражданах страны, действия которых он осуждает.