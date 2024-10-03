Знаменитость также ответил, свободно ли его сердце сейчас.

Украинский дизайнер и режиссер, основатель бренда ZALEVSKIY Алексей Залевский впервые за долгое время поделился подробностями личной жизни. Он признался, что состоял в отношениях с мужчиной.

Режиссер отметил, что для него никогда не был важен пол человека, а интересовали люди в целом. По словам 50-летнего Залевского, более 30 лет назад он влюбился в мужчину, личность которого дизайнер раскрывать не хочет. Единственное, что о нем известно - он из России. Алексей говорит, что их роман длился около года. Однако мужчины разорвали отношения после измены одного из них.

"Мы настолько любили друг друга, что у нас ни разу не было секса. Это была любовь этакая. Он меня бросил и уехал. Он изменил с женщиной. Она его заразила какой-то венерической болезнью еще. Я ему колол уколы и все равно продолжал любить", - откровенно рассказал режиссер.

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На вопрос о том, когда Алексей в последний раз влюблялся, он отвечает, что это было еще 20 лет назад. Сейчас, как признается знаменитость, его сердце свободно. Он не боится одиночества и добавляет, что пока не встретил человека, с которым хотел бы прожить эту жизнь.

"Я для этого ничего не делаю. Я не против и барьеров не ставлю. Но нет у меня таких людей вокруг. Значит нет, значит судьба моя такая. Я более спокойно к этому отношусь. Бытовой райдер для меня не важен", - сказал Залевский.

Напомним, ранее Алексей Залевский рассказал о своей неизлечимой болезни. Дизайнер говорит, что из-за болезни он нуждается в постоянном хирургическом вмешательстве.

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