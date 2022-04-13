Юлия родила в 2021 году, тогда же она рассталась с Андреем Джеджулой во второй раз.

Экс-супруга шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус поделилась радостным событием - ее дочь Аделина сделала первые шаги. Видео счастливая мама выложила в Instagram-блог.

"Знаю, что всем не до этого сейчас, поэтому не решалась раньше показывать! Но все же хочу оставить это здесь, Аделиночка пошла еще 29-го марта, пока еще не бегаем, но ходим красиво. Вышло поздно у нас, год и месяц, Ангелина пошла в 8 месяцев. Но как говорится, в школу все побегут", - поделилась Юлия Леус.

Напомним, ранее Юлия Леус рассказала правду об отношениях с Джеджулой и назвала его предателем с большой буквы. Женщина рассказала, что на последних месяцах беременности были конфликты, из-за которых та попала в больницу с нервным срывом. Сейчас девочку Юля воспитывает одна.

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