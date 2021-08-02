Славия показала, как качает пресс.

Украинская певица Славия, которая находится в бракоразводном процессе с артистом Дзидзьо, опубликовала в Instagram ролик, на котором качает пресс.

Девушка надела желтое раздельное бикини, легла на полотенце, подняла ножки и начала делать упражнения для укрепления мышц живота. Все это действие происходило прямо во дворе дома.

"Упражнения на пресс - это не только упругий животик, это еще и сильный голос. Голос приобретает силы звучания, опираясь на диафрагму (пресс). Отсюда и выражение - пение на диафрагме. Для мощного звукоизвлечения надо качать пресс", - подписала ролик певица.

"Обожаю твой пресс. Знаю, что он не просто дается", "Классная девчонка", "Какая умничка", "Солнышко, так держать", "Классный фитнес", - пишут пользователи сети в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич