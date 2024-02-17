Танцовщица ответила на вопросы подписчицы.

Известная танцовщица Илона Гвоздева снова заинтриговала тем, что происходит у нее в отношениях с мужем Иваном. Раньше поговаривали, что в паре не все так легко, однако она уверяла, что все хорошо.

Однако недавно одна из подписчиц в Instagram спросила, действительно ли ухудшились их отношения, или так ей кажется. Илона же ответила опять неоднозначно на это.

"У всех нас сейчас бывают непростые периоды в жизни, потому что постоянный стресс и волнение накладывают отпечаток на все и всех. Но мы стараемся обходить острые углы и находить общий язык", - написала Гвоздева.

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Напомним, танцовщица Илона Гвоздева в браке с мужем Иваном уже 9 лет. Пара даже обвенчалась на восьмом году совместной жизни. Супруги вместе воспитывают двух общих детей: дочь Рию и сына Доминика.

Раньше Илона написала пост о том, что она устала быть сильной и хочет побыть Золушкой. И, возможно, "это все привычка, а не настоящее счастье". После этого подписчики начали предполагать, что пара вероятно может расстаться.

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