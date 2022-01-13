Полтора года певица страдала от навязчивого поклонника.

Украинская певица Jerry Heil в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала, что полтора года поклонник писал ей сообщения с намеком на интим. Несколько раз она его блокировала в социальных сетях, но позже он решился на более кардинальные меры.

"Мы поехали во Львов снимать видео на песню "Дід". На следующий день мы пришли в одно заведение, где у меня была фан-встреча. Когда все люди начали уже расходиться, я поняла, что рядом стоит какой-то человек и смотрит на меня. Я сразу поняла, кто этот человек. Это парень, который полтора года писал мне в Instagram неприятные вещи сексуального характера. Я не думала, что это когда-то выйдет из Интернета. Периодически я удаляла эти смс. Но когда увидела его, то пожалела, что не делала скрины. Так бы у меня были какие-то подтверждения. Это отвратительно", - сказала певица.

По словам певицы, на тот момент уже и почти весь персонал заведения разошелся, осталась только она со своими подругами, которые и помогли ей спастись от преследователя.

Читайте такжеМеган Фокс выходит замуж: появилось трогательное видео помолвки"Он стоял и молча смотрел на меня. Я уже не выдержала и первая заговорила с ним. У меня даже начал запинаться язык из-за страха. Он сказал, что его зовут Иван и что я знаю его. Все дошло до того, что он за несколько дней до этого события начал писать мне в Telegram. Моя подруга быстро затащила меня в туалет, чтобы я спряталась. Все всполошились, официантка сделала его фотографии, потом вызвали полицию", - добавила Jerry Heil.

Кроме того, Jerry Heil пожаловалась на реакцию сотрудников правоохранительных органов, которые спросили у нее: "Вашей маме зять не нужен?"

"Чтобы написать заявление, мне нужно было вместе с этим преследователем поехать в отделение полиции. У меня такой страх был. Я сказала, что никуда не поеду. Я имею право написать заявление прямо в заведение и никуда не ехать. И еще меня удивило то, что сотрудник органов сказал мне: "Пишите внимательно заявление, потому что это вам не в Instagram писать". Затем они осмотрели телефон этого парня и сказали: "Мы посмотрели, что он вам написал. Слушай, он просто в тебя влюблен. Еще он попросил передать, что если ты скажешь ему, что он тебе не нужен, то он отстанет". Это сюрреализм какой-то. Я была в стрессовом состоянии, поэтому уже думала, чтобы выйти и сказать ему это в лицо", - сказала звезда.

Отметим, что молодой человек, который преследовал Jerry Heil, преодолел путь из Иркутска во Львов, чтобы ее увидеть. Несколько раз на границе его не пропускали в нашу страну., но позже он таки добился своего.

"Он мне потом написал, что один пограничник сжалился над ним и пропустил. Вопрос: что это за пограничник? У человека на руках был документ, из-за которого он не мог попасть в Украину", - подытожила Jerry Heil.

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