Ее банковская карта почти обнулилась с началом войны в Украине.

Украинский блогерша и журналистка Рамина Эсхайказ откровенно рассказала, что во время войны столкнулась с финансовыми трудностями. В программе ЖВЛ девушка рассказала, что в начале войны у нее на банковской карте был миллион гривень, однако позже все кардинально изменилось.

"В начале войны у меня на карте был миллион гривен, который я успешно потратила на зарплату монтажеру, оператору, на наше проживание. Оставался почти ноль", - сказала Эсхакзай.

Она добавила, что первое время заработка не было вообще. К тому же было тотальное отсутствие запросов на рекламу. Поэтому девушка, которая тогда находилась в Австрии, решила вернуться в Киев.

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"Неразумно, имея квартиры в Киеве, оставаться в Австрии", - добавила Рамина.

Кто такая Рамина Эсхакзай

Рамина Эсхакзай - автор и ведущая YouTube-канала "Ходят слухи". Несколько лет ее проект активно развивался, однако совсем недавно она заявила, что программе пришел конец. Девушка переименовала свой канал.

Известно, что Рамина - одна из самых популярных интервьюеров Украины.

Также она принимала участие в популярных ТВ-шоу "Холостяк", "От селянки до панянки", "Богиня шопинга", "Караоке на Майдане".

Напомним, Рамина отменила свадьбу с любимым.

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