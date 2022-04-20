Телеведущий утверждает, что карьера для них окончена.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов высказал свою позицию о россиянах, которые молчат о войне. Юрий убежден - каждый россиянин виновен в войне против Украины.

Такое мнение шоумен озвучил в интервью Александре Кучеренко на канале "ICTV".

Горбунов заявил, что все, кто столкнулся с русофобией, должны возвращаться домой. Аргументировал он это тем, что другого отношения в мире к русским уже не будет, по крайней мере в ближайшие годы.

"Отлично любить родину издалека. И смотреть на все со стороны. И это только начало, которое стыдно показывать российский паспорт. Их нигде не должны обслуживать. Это люди – изгои. И пусть это будет только начало их изгойства во всем мире. Они должны понести какое-то наказание за все происходящее. И нет ни одного россиянина за границей, который был бы в этом не виноват. Равнодушие и молчание россиян привели к этой великой трагедии", - прокомментировал муж Екатерины Осадчей.

Юрий убежден - молчание во многом даже хуже, чем "делать что-нибудь плохое".

"Будущего у них нет ни там, ни здесь", - резюмировал Горбунов.

Напомним, Полякова спела гимн Украины на матче "Шахтера" и расплакалась.

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