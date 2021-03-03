Некоторые считают, что "в наши дни целовать детей в губы – это странно и опасно".

Известного американского актера Брюса Уиллиса раскритиковали в сети за то, что он поцеловал в губы 8-летнюю дочь Мэйбл.

Читайте такжеБрюс Уиллис ответил на критику после отказа надеть маскуВидео поцелуя опубликовала супруга знаменитости Эмма Хеминг в своем Instagram.

На ролике супружеская пара мило позирует с двумя дочками – 8-летней Мэйбл и 6-летней Эвелин. Сначала актер поцеловал в губы одну из дочерей, а затем девочки сделали то же самое с мамой.

Подписчики резко раскритиковали пару: «В наши дни целовать детей в губы – это странно и опасно», «Я никогда не понимал поцелуя в губы между родителями и их детьми. Я понимаю, что все дело в безусловной любви, но это также может быть выражено другими способами, такими как объятия, поцелуи в щеки», «Не целуй в губы».

Примечательно, что видео Эмма Хеминг опубликовала для сбора средств Американской кардиологической ассоциации.

Вас также могут заинтересовать другие новости о звездах

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц