Звезда праздновала свой юбилей в Мексике.

Почти два месяца назад, 2 декабря, певица Бритни Спирс отпраздновала свое 40-летие. Однако только сейчас звезда решила показать, какой сюрприз подготовил для нее 27-летний жених Сэм Асгари.

Видео празднования появилось в Instagram Бритни.

Знаменитость впервые за 13 лет улетела за границу вместе с любимым. Пара выбрала солнечную Мексику.

Там жених Бритни устроил для нее незабываемый праздник. Пара сначала отправилась на прогулку на яхте. Вечером Сэм организовал для любимой роскошный фейерверк, романтический ужин и надпись на песке "С днем рождения, Бритни".

"Возвращение к моему дню рождения! Они написали мое имя на песке... такой крутой день", – написала звезда.

В комментариях Сэм написал: "О, они напишут твое имя на Луне".

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