Певица устроила показ своих купальников.

Известная певица Бритни Спирс устроила в Instagram показ своих купальников.

Звезда позировала перед камерой в разных купальниках. При этом она слегка приспустила трусики. А также она надела темные очки, несмотря на то, что позировала дома.

Стоит отметить, что у 39-летней Бритни Спирс стройная фигура. Более того, сейчас она активно занимается в спортзале, чтобы усовершенствовать свою физическую форму.

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Автор: Диана Могилевич