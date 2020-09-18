Артистка уверена, что "лучше видеть мир вверх ногами".

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс оригинально развеяла слухи о своей смерти.

Певица опубликовала в своем Instagram видео, чем доказала, что не мертва.

На видео Бритни прошлась вверх ногами на руках.

"Лучше видеть мир вверх ногами", - написала артистка.

Отметим, что недавно поклонники Бритни Спирс предположили, что она может мертва. Подобные предположения у поклонников Спирс появились после того, как она опубликовала старое фото в своем Instagram и принялась рассуждать о счастье.

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Автор: Екатерина Лиманская