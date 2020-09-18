Instagram Бритни Спирс
Американская поп-исполнительница Бритни Спирс оригинально развеяла слухи о своей смерти.
Певица опубликовала в своем Instagram видео, чем доказала, что не мертва.
На видео Бритни прошлась вверх ногами на руках.
"Лучше видеть мир вверх ногами", - написала артистка.
Отметим, что недавно поклонники Бритни Спирс предположили, что она может мертва. Подобные предположения у поклонников Спирс появились после того, как она опубликовала старое фото в своем Instagram и принялась рассуждать о счастье.
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