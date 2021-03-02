фото Бритни Спирс, Instagram
Известная американская певица Бритни Спирс поделилась с фанатами снимком со своими детьми, двумя сыновьями - Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
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На снимке Бритни Спирс позирует в окружении своих сыновей. Оба парня уже заметно выше звездной мамы.
"Это безумие, как время летит. Мои мальчики теперь такие большие", - подписала фото певица.
Напомним, что Бритни Спирс воспитывает двоих сыновей от брака с Кевином Федерлайном.
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