Певица заверила поклонников, что с ней все в порядке

Известная певица Бритни Спирс внезапно решила ответить на вопросы поклонников. В частности, она рассказала, все ли с ней сейчас в порядке.

Читайте такжеБритни Спирс опять решила избавиться от надсмотрщика-отца: требует другого опекунаСоответствующее видео звезда опубликовала в своем Instagram.

«Меня спрашивают, в порядке ли я. Да, я в полном порядке. Я очень счастлива, у меня прекрасный дом, прекрасные дети. Прямо сейчас я беру перерыв, потому что я наслаждаюсь тем, что происходит со мной», - заявила Бритни.

Несмотря на это, после выхода ролика многие фанаты встревожились еще больше.

Пользователей смутило, что Бритни часто смотрела в сторону, когда отвечала, как будто кто-то контролировал ее действия.

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Автор: Катерина Шварц