Певица записала новое видео.

Известная певица Бритни Спирс уже давно тревожит свои поклонников. То она выставляет в Instagram странные видео с танцами, то однообразные фотографии.

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Такое поведение Спирс беспокоит ее фанатов. Они часто пишут, что соцсети может вести и не сама Бритни. Также они создали акцию "Свободу Бритни". Она была направлена на то, чтобы избавить певицу из-под опекунства родственников. И только сейчас она решила отреагировать на беспокойство своих фанатов.

"Итак, я знаю, что было много комментариев, и многие люди говорили обо мне много разных вещей, но я просто хочу, чтобы вы знали, что я в порядке. Я сейчас счастливая, чем когда-либо была в своей жизни, и я посылаю вам, ребята, много молитв, желаний и много любви", - сказала Спирс.

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Автор: Диана Могилевич