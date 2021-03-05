На ролике певица танцует в душевой кабине.

Известная американская певица Бритни Спирс порадовала поклонников смешным роликом под свою песню Toxic.

Читайте такжеБритни Спирс объяснила странные танцы в откровенной одежде (фото)Видео она опубликовала в своем Instagram.

На ролике певица в халате танцует в душевой кабине.

Следом за Бритни трюк повторил ее бойфренд Сэм Асгари.

В комментарии к видео Спирс попросила оценить, у кого из них получилось лучше, а также поздравила возлюбленного с днем рождения: «Счастливого дня рождения человеку, который не перестает меня смешить».

Фанаты оценили новый ролик от Бритни: «Это самая смешная вещь в Интернете за сегодня», «Это просто потрясающе», «Королева комедии!», «У нас появился новый челлендж», «Как вы до этого додумались?! Звучит идеально», «После этого Сэм достоин того, чтобы ты вышла за него замуж».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН