Артистка с 2008 года находится под опекой отца из-за опасений за ее психическое здоровье.

39-летняя Бритни Спирс опять обратилась в суд с требованием прекратить контроль отца над ее финансами и личной жизнью.

Певица официально попросила судью навсегда прекратить контроль отца над ее финансами и личной жизнью, передает skynews.

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Напомним, Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года после двух психических срывов.

Это означает, что ее отец - Джейми Спирс - отвечает за все ее финансовые и личные дела. В 2019 году он передал право опеки специалисты по уходу Джоди Монтгомери из-за ухудшения здоровья.

Теперь Спирс просит, чтобы Монтгомери осталась ее опекуном.

Дело Бритни Спирс об опекунстве: что еще известно

Певица в течение многих лет находится под опекой отца Джейми Спирс из-за опасений по поводу ее психического здоровья.

Отец Бритни получил опеку над ней в 2008 году после того, как она попала в реабилитационную клинику и лишилась родительских прав.

Спустя год певица попыталась вернуть свою дееспособность, однако суд отказался ей в этом.

В августе прошлого года Бритни Спирс уже обращалась в суд с просьбой лишить ее отца права быть ее личным опекуном. Вместо отца Бритни предложила назначить опекуном своего менеджера Джоди Монтгомери. Однако в тот раз суд оказал ей.

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Автор: Екатерина Лиманская