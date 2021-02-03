Американская поп-исполнительница Бритни Спирс оправдалась за странные танцы, которые она в последнее время публикует в соцсетях. Читайте такжеПолуголая Бритни Спирс вновь напугала фанатов странным танцем
39-летняя певица опубликовала пост, в котором объяснила, что снимает ролики со странными танцами ради веселья.
"Если мои посты неидеальны, то я делаю это ради веселья!" — сказала звезда.
Она также уточнила, что в своих видео не собирается выглядеть так, словно только что сошла с обложки журнала.
"Простите, но я не должна выглядеть как девушка с обложки журнала, когда танцую", — подчеркнула она.
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