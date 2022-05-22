Многие из членов семьи сделали значительные денежные пожертвования, но не хотят этого разглашать.

Британская королевская семья тайно помогает украинским беженцам, которые приехали в страну, спасаясь от войны в Украине.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники во дворце, некоторые члены королевской семьи внесли свою лепту в помощь украинцам, но это не разглашается. Многие из них сделали значительные денежные пожертвования, но настаивают на том, что хотят сохранить свои усилия по оказанию помощи в тайне.

Почти 54 тыс. украинских беженцев прибыли по плану правительства, и члены королевской семьи теперь присоединяются к политикам, бизнес-лидерам и огромному количеству других британцев, предлагая приютить украинцев.

Букингемский дворец утверждает, что члены семьи работают над рядом проектов, но отказался подробно рассказать о плане приема беженцев.

Сама королева недавно продемонстрировала свою поддержку Украине появившись на официальном открытии линии "Элизабет" на вокзале Паддингтон в Лондоне в желтом пальто и шляпе с синими цветами. Известно также, что монарх заказала букеты для Виндзорского замка в таких же двух цветах. "Такие вещи обычно не являются просто случайностью", - прокомментировал этот шаг высокопоставленный королевский представитель.

Вас также могут заинтересовать новости: