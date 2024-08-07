Брат известного украинского певца погиб на войне: 'Мой титан'

Мужчина воевал за независимость Украины.

Лидер группы Schmalgauzen Владислав Михальчук сообщил о горе в семье. На войне с российскими оккупантами погиб его брат Александр с позывным "Феникс".

Александр был командиром танкового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Он боролся за нашу независимость и отдал жизнь за миллионы украинцев.

В своем обращении к покойному брату Владислав сказал, что тот был для него примером.

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"Брат, мой титан, мой наставник, мой ты. Это последняя наша с тобой фотография. Ты был и останешься сильнейшим воином и лучшим примером великого человека, совершившего великие подвиги для страны. Для меня. Ты научил меня. Я буду нести это с собой. Мы шли рядом с тобой всю жизнь, ты знаешь это, и я это знаю. Большой воин. Большой брат. Смерть приходит неожиданно. Но я обещаю тебе, что твой огонь будет пылать вечно. Я обещаю тебе, что память не угаснет никогда. Фениксы никогда не умирают, ты теперь вечен. Из пепла встает новый огонь. Когда-то мы с тобой встретимся, когда-нибудь мы снова будем смеяться. Когда-нибудь снова", - трогательно написал Михальчук.

Известно, что у Александра осталась жена, которая также служит в ВСУ. Женщина - боевой медик.

Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" рассказал о реабилитации после ранения на фронте.

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