По словам певицы, ей придется провести под наркозом пять часов.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая принимала участие в шоу "Голос країни", а также снималась в сериале "Школа", готовится к операции. Блогерша сильно боится.

Сейчас Тринчер и ее муж, блогер Александр Волошин, отдыхают в Карпатах. Однако уже скоро певице придется возвращаться в Киев. Там ее будут ждать в больнице.

В Stories Тринчер рассказала, что ей придется перенести операцию и наркоз. По словам блогерши, эта операция будет довольно серьезной. Ее она назвала "тяжелой".

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"На самом деле, меня будет ждать тяжелая операция по приезду. Которая продлится пять часов", - призналась певица.

Тринчер не скрывает, что она сильно боится. Операция будет проходить под общим наркозом. Впрочем, что именно будут делать певице и когда это произойдет - она не сообщила. Блогерша обещает рассказать об этом позже.

Операции Анны Тринчер

Напомним, это будет не первая операция Тринчер. Раньше она увеличивала грудь. Блогерша утверждает, что она довольна результатом. Впрочем, после операции у нее остался огромный шрам, который она уже показывала на фото.

Недавно Тринчер снова увеличила губы. Она показала свой поход к косметологу и похвасталась результатом. Певица не скрывает, что хотела сделать губы еще больше, однако ее косметолог не позволила. Блогершу заверили, что "колоть" лицо больше не нужно.

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