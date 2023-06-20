Комментаторы в соцсетях поблагодарили Эсхакзай за интервью, но отметили, что она зря пиарит эту гостью.

Украинская блогерша и интервьюер Рамина нарвалась в социальных сетях на критику из-за нового интервью с женой экс-телеведущего и нардепа Николая Тищенко Аллой Барановской. Поклонники не считают, что Барановская - достойная личность для того, чтобы писать с ней интервью.

Рамине даже посоветовали удалить выпуск, поскольку он "выбивается из общей картины ее работы". Также некоторые пользователи вспомнили, что в 2014 году, когда РФ оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, Алла Барановская в своем блоге писала, что Донецк обстреливает именно Украина. В интервью об этом ничего не было.

Реакция соцсетей на интервью Рамины и Барановской

"После таких гостей, Рамина, вы перечеркиваете все то хорошее, что было в ваших интересных интервью. Неужели и вам перестали пахнуть деньги?"

"Ваша работа во время войны вдохновляет и достойна уважения, но именно эту гостью вы пиарите зря и внимание уделять подобным "героям" не стоит"

"Просто зашквар. Нельзя нести в массу информацию о таких людях в таком ключе. Алла шикует за счет бюджетных денег, налогов украинцев. Их [с Николаем Тищенко] место в тюрьме, а не на ютуб канале"

"Тищенко дискредитирует власть Украины"

"Почему Алла не рассказала о своих постах за 2014−2015 год, где писала, что Украина обстреливает Донецк? Почему Алла не рассказала, что говорила, что Россия помогает, а Украина унижает? Зачем брать интервью у такого человека?"

Сама Рамина критику в свой адрес пока никак не комментировала. Следует добавить, что аудитория блогерши довольно жестко относится ко многим ее выпускам - под видео на YouTube можно найти критику за героев, внешность, вопросы, дикцию и прочее. В последнее время Эсхакзай начала игнорировать негатив от пользователей, о чем сама говорила в блоге.

Видео дня

Напомним, блогерша Рамина возмутилась тем, что украинцы за границей говорят на русском.

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