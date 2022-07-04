2 июля она пыталась вернуться на Родину, но из-за отсутствия техпаспорта на машину ее не впустили.

Блогерша Рамина у себя в Instagram-блоге сообщила о скандальной ситуации, которая приключилась с ней на венгерской границе. 2 июля она пыталась въехать в Украину, но ей отказали из-за отсутствия оригинала техпаспорта на машину. Рамина не растерялась - проехала через другую границу.

"После вчерашней встречи с быдлом на венгерской границе, нам пришлось ехать в Румынию. Собаки хотят есть, измученные, мы с мамой тоже бессильны, я в аху*е от поведения пограничников, но надо пробовать прорваться через другую границу. Где-то в 01:00 мы доехали до венгерско-румынской границы. Была большая очередь. Где-то машин 30 перед нами", - поделилась блогерша.

Однако инцидент оставил плохой отпечаток. Звезда призналась - проблема была не только в отсутствии документа, но и в грубости со стороны работников пограничной службы.

"На россии себя ведут на границе так же, как вчера со мной вели себя венгры. Не самый лучший пример для подражания. Я не говорю, что все венгры быдловаты.

Везде есть нормальные люди. Но пример премьера Венгрии, пограничников и мужчины на ресепшен в Будапеште, который хотел содрать с нас 60€ за проживание собак, говорят о том, что они не понимают, что такое сочувствие. Что такое, когда твоего соседа бомбят, а ты делаешь вид, что не понимаешь человеческий язык", - подчеркнула Эсхакзай.

Напомним, автор YouTube-канала "Ходят слухи" рассказала, как ее не пустили в Украину.

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