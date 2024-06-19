Он заявил, что выехать за пределы Украины может каждый мужчина.

Известный украинский блогер и бизнесмен Александр Волошин рассказал, как ему удается пересекать границы во время войны. Сейчас звезда сети находится в Польше.

В своем Instagram Александр ответил на вопросы подписчиков. Поклонники поинтересовались у него, как он поехал за границу, когда "обычных ребят не выпускают". По словам Волошина, выехать за пределы Украины может абсолютно каждый мужчина.

Однако для этого должна быть конкретная причина. В частности, он пересекает границу благодаря волонтерской деятельности. Блогер привозит военную помощь защитникам, которую декларирует. Он регистрируется в системе "Шлях" и выезжает для благотворительной цели.

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"Почему нельзя? Если вы завозили помощь и декларировали ее, делаете "Шлях" и выезжаете за границу", - заверил Волошин.

Однако звезда Instagram подчеркнул, что нужно обязательно вернуться на родину: "Но один важный момент - нужно вернуться".

Что известно о Волошине

Уже несколько лет 26-летний блогер активно ведет свои соцсети. В частности, в Instagram на него подписаны 1 млн человек, а в TikTok - 2,7 млн. У него лайфстайл-блог, в котором он показывает свою повседневную жизнь. Александр также продает курс, в котором обучает людей, как зарабатывать на продаже товаров.

Однако свою популярность он получил благодаря скандальным выходкам. Одной из таких была, когда Волошин сначала подарил девочке телефон, а потом отобрал его у нее.

Как известно, блогер был в браке с певицей Анной Тринчер. Пара была вместе 3 года, однако в конце 2023 года объявила о разводе. Также знаменитость увлекается музыкой. В его творческом багаже песни "Зусилля", "Зорі", "Пазли".

Напомним, ранее Александр Волошин высказался о мобилизации. Он считает, что на фронте приносил бы меньше пользы, чем в тылу.

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