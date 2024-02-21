По словам Беспалова, Эктор нетрадиционной ориентации.

Обозреватель украниского шоу-бизнеса Богдан Беспалов внезапно поделился информацией относительно личной жизни судьи проета "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво.

По его словам, шеф-повар сейчас состоит в отношениях с мужчиной, потому что он якобы является представителем ЛГБТ-сообщества.

Любовником Эктора Богдан назвал его коллегу Владимира Ярославского, которому приписывали роман с Ольгой Мартыновской. Однако ни Ярослав, ни Оля не подтвердили свои отношения. Они говорят, что они просто очень близкие друзья.

"Все знают, что Володя Ярославский и Эктор Хименес-Браво по шоколадному мороженому (анальный секс, - УНИАН). И какое было мое удивление, когда мне озвучили, что Хименес-Браво встречается с Володей. С одной стороны - ок, отлично выглядят, у них может быть много общего, а с другой стороны - они же конкуренты. Как они могут ладить, когда являются конкурентами?" - высказался Беспалов.

Стоит отметить, что Эктор неоднократно интриговал поклонников фотографиями со своей девушкой. Он не показывал ее полностью, однако некоторые части тела были заметны в кадре.

Напомним, ранее блогер назвал любовниц в украинском шоу-бизнесе и рассказал, кто с кем спит.

Вас также могут заинтересовать новости: