Меган Маркл прокомментировала смерть Джорджа Флойда
Меган Маркл поговорила по видео связи с выпускниками старшей школы, которую заканчивала сама.
Общаясь с учениками старшей школы, которую она закончила в Лос-Анджелесе, Меган Маркл назвала убийство Джорджа Флойда очень прискорбным, пишет НВ.
Она отметила, что очень жаль, что современным детям приходится расти в мире, в котором все еще происходят подобные события.
Герцогиня Сассекская сделала сюрприз выпускникам школы Immaculate Heart High School, выйдя с ними на видео связь во время виртуального выпускного. В разговоре она отметила, что ей было сложно найти слова, чтобы описать ее переживания, связанные со смертью Флойда и беспорядками в стране, сообщает People.
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"То, что происходит в нашей стране, нашем штате и нашем родном городе - это абсолютно прискорбно. Готовясь к разговору с вами, я поняла, что неправильно было бы с моей стороны ничего не сказать о том, что произошло. Потому что жизнь Джорджа Флойда имела значение, жизнь Брионы Тейлор (афроамериканка погибла, когда полиция ворвалась в ее дом в поисках подозреваемого - ред.), жизнь Филандо Кастиля имела значение (афроамериканец был убит в машине при проверке документов на оружие - ред.), жизнь Тамира Райса имела значение (12-летний афроамериканец был застрелен, потому что у него в руках было оружие - ред.), как и многие другие люди, чьих имен мы не знаем", - сказала она.
В шестиминутном разговоре с выпускниками Меган Маркл вспомнила о своих школьных годах и о том, как во время второго года обучения работала волонтером в общеобразовательной школе, и слова ее бывшей учительницы, миссис Поллии: "Никогда не забывайте ставить потребности других людей выше своих".
"Эти слова я помню всю свою жизни, и я обдумывала их всю прошлую неделю. Мне так жаль, что вам приходится взрослеть в мире, где все еще происходят подобные события", - объяснила она.
Меган Маркл также вспомнила о беспорядках, которые охватили Лос-Анджелес из-за жестокого избиения полицией афроамериканца Родни Кинга в 1991 году, когда ей было 10 лет.
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"Помню комендантский час, как бежала домой и видела дым, который валил из зданий, и как люди занимались мародерством и выбегали из магазинов с полными сумками", - сказала она.
"Я помню, как в кузове фургона сидели вооруженные люди. И отчетливо помню обгоревшее дерево. Эти воспоминания не стираются. Мне жаль, что мы так и не живем той жизнью, которую вы заслуживаете", - продолжила Меган.
В своей речи Меган Маркл отметила, что есть надежда. Ведь по всей стране проходят демонстрации против жестокого обращения полиции в отношении афроамериканцев, а не только мародерство и погромы: "Мы видим, что люди солидарны. Мы видим, как общество объединяется и воодушевляется. И вы будете частью этого движения".
В завершение своего монолога Меган Маркл добавила, что она гордится новым поколением выпускников.
“𝐓𝐡𝐞 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐰𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐲 𝐢𝐬 𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐲 𝐧𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠” "𝘛𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘐 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘺 𝘵𝘰 𝘺𝘰𝘶 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘐’𝘮 𝘴𝘰𝘳𝘳𝘺. 𝘐’𝘮 𝘴𝘰 𝘴𝘰𝘳𝘳𝘺 𝘺𝘰𝘶 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘰 𝘨𝘳𝘰𝘸 𝘶𝘱 𝘪𝘯 𝘢 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵” "You are going to lead with love, you are going to lead with compassion, you are going to use your voice." Meghan Markle virtually delivered a graduation speech to her old school, Immaculate Heart High School and Middle School in Los Angeles, that addressed the current protests against racism and police brutality in the United States and her own history as a biracial woman growing up in California. “George Floyd's life mattered, and Breonna Taylor's life mattered, and Philando Castile's life mattered, and Tamir Rice's life mattered, and so did so many other people whose names we know and whose names we don't know. Stephon Clark. His life mattered." "You are equipped, you are ready, we need you and you’re prepared”
Как сообщал УНИАН, ранее Меган Маркл рассказала о том, как сталкивалась с расизмом.
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