Меган Маркл прокомментировала смерть Джорджа Флойда

Герцогиня Сассекская отметила, что ей очень жаль, что современным детям приходится расти в мире, в котором все еще происходят подобные события.

Меган Маркл поговорила по видео связи с выпускниками старшей школы, которую заканчивала сама.

Общаясь с учениками старшей школы, которую она закончила в Лос-Анджелесе, Меган Маркл назвала убийство Джорджа Флойда очень прискорбным, пишет НВ.

Она отметила, что очень жаль, что современным детям приходится расти в мире, в котором все еще происходят подобные события.

Герцогиня Сассекская сделала сюрприз выпускникам школы Immaculate Heart High School, выйдя с ними на видео связь во время виртуального выпускного. В разговоре она отметила, что ей было сложно найти слова, чтобы описать ее переживания, связанные со смертью Флойда и беспорядками в стране, сообщает People.

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"То, что происходит в нашей стране, нашем штате и нашем родном городе - это абсолютно прискорбно. Готовясь к разговору с вами, я поняла, что неправильно было бы с моей стороны ничего не сказать о том, что произошло. Потому что жизнь Джорджа Флойда имела значение, жизнь Брионы Тейлор (афроамериканка погибла, когда полиция ворвалась в ее дом в поисках подозреваемого - ред.), жизнь Филандо Кастиля имела значение (афроамериканец был убит в машине при проверке документов на оружие - ред.), жизнь Тамира Райса имела значение (12-летний афроамериканец был застрелен, потому что у него в руках было оружие - ред.), как и многие другие люди, чьих имен мы не знаем", - сказала она.

В шестиминутном разговоре с выпускниками Меган Маркл вспомнила о своих школьных годах и о том, как во время второго года обучения работала волонтером в общеобразовательной школе, и слова ее бывшей учительницы, миссис Поллии: "Никогда не забывайте ставить потребности других людей выше своих".

"Эти слова я помню всю свою жизни, и я обдумывала их всю прошлую неделю. Мне так жаль, что вам приходится взрослеть в мире, где все еще происходят подобные события", - объяснила она.

Меган Маркл также вспомнила о беспорядках, которые охватили Лос-Анджелес из-за жестокого избиения полицией афроамериканца Родни Кинга в 1991 году, когда ей было 10 лет.

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"Помню комендантский час, как бежала домой и видела дым, который валил из зданий, и как люди занимались мародерством и выбегали из магазинов с полными сумками", - сказала она.

"Я помню, как в кузове фургона сидели вооруженные люди. И отчетливо помню обгоревшее дерево. Эти воспоминания не стираются. Мне жаль, что мы так и не живем той жизнью, которую вы заслуживаете", - продолжила Меган.

В своей речи Меган Маркл отметила, что есть надежда. Ведь по всей стране проходят демонстрации против жестокого обращения полиции в отношении афроамериканцев, а не только мародерство и погромы: "Мы видим, что люди солидарны. Мы видим, как общество объединяется и воодушевляется. И вы будете частью этого движения".

В завершение своего монолога Меган Маркл добавила, что она гордится новым поколением выпускников.

Как сообщал УНИАН, ранее Меган Маркл рассказала о том, как сталкивалась с расизмом.

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