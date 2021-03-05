Недавно вышел документальный фильм о певице, в котором рассказывается об отношениях и расставании пары.

Известная американская певица Билли Айлиш попросила фанатов не атаковать ее бывшего парня после откровений о личной жизни в документальном фильме «Слегка размытый мир», который недавно вышел.

Читайте такжеО расставании с парнем и дружбе с Джастином Бибером: вышел фильм о Билли АйлишСоответствующий призыв к 77-миллионной аудитории она опубликовала в Instagram.

«Поклонники, помните: будьте добры к людям, несмотря ни на что. Я люблю вас и благодарю за то, что защищаете меня, но будьте благожелательными!» - отметила она.

В фильме певица призналась, что до сих пор испытывает к парню сильные чувства:

«Я все еще люблю его, и это все усложняет. Я не забыла его и не нашла другого бойфренда. Я не переставала его любить. Я просто какое-то время не виделась с ним. Но постоянно думала: «Надо же, я так сильно скучаю по тебе, переживаю о тебе все время, но при этом я не хочу того, что хочешь ты, а ты не хочешь того, что хочу я». Но я не хочу исправлять его. И не могу. Я пробовала».

Фильм о Билли Айлиш: что известно

Премьера фильма на Apple TV+ состоялась 26 февраля 2021 года.

Режиссером выступил Ар Джей Катлер («Если я останусь»).

Лента рассказывает о становлении Айлиш.

В картине показаны профессиональная и личная жизнь юной звезды, в том числе рассказывается о расставании с Брендоном Квентином Адамсом (рэпер 7: AMP).

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Автор: УНИАН