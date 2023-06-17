Певица решила помочь паре узнать пол их ребенка.

Известная певица Бейонсе выступила в Германии. Она дала грандиозный концерт и сделала незабываемый подарок своим фанатам. К певице обратились с необычной просьбой, и она не отказала.

Так, она заметила, что ее зовут фанаты. Беременная поклонница просила, чтобы именно Бейонсе огласила пол ее ребенка. Певица не стала отказывать. Она прервала свой концерт и взяла конверт, в котором была записка.

Бейонсе и все зрители ее концерта узнали, что фанатка ждет девочку. Певица поздравила будущую мать, а публика с восторгом кричала и аплодировала. Все это попало на видео, которым поделилось издание The Independent.

После этого Бейонсе продолжила свое выступление. К слову, на сцену она пригласила свою 11-летнюю дочь Блю Айви. Девочка танцевала под восторженные овации поклонников.

Это - не первый добрый поступок Бейонсе. Она с трепетом относится к своим поклонникам и нередко их поддерживает. Совсем недавно уже стало известно, что Бейонсе сделала фанату подарок за 53 тысячи долларов.

Так, во время концерта певица бросила в зал свои очки, которые упали прямо в руки ее преданному поклоннику. Однако охрана быстро отобрала их у парня. Но сама певица решила не огорчать поклонника. Поэтому она вернула ему очки. Фанат признавался, что это стало самой большой неожиданностью в его жизни.

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