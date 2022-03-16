Данное решение вызвано нападением армии РФ на Украину 24 февраля.

Берлинский международный кинофестиваль отреагировал на события в Украине. Администрация конкурса решила запретить российским делегациям принимать участие в фестивале, однако запрета на российские фильмы наложено не было.

Об этом сказано на официальном сайте Берлинале.

"Даже перед лицом преступной российской агрессивной войны не может быть намерения исключить кинематографистов или деятелей культуры в Берлинале на основании их национальности или изолировать их", - сказано в пресс-службе.

Кроме того, не будут допущены к участию в фестивале делегации из других стран и актеры, которые поддерживают путинский режим и агрессию РФ на украинской территории.

Напомним, режиссер Тимур Бекмамбетов осудил войну и назвал события в Украине монументальным бедствием.

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