Юлия Сахневич акцентировала, что уже очень ждет появления малыша / Скриншот Instagram

Жена известного певца Позитива, Юлия Сахневич, которая готовится впервые стать мамой, выбрала для фотосессии два контрастных образа. Она примерила на себя как нежные, так и дерзкие наряды, которые подчеркивают ее естественную красоту и женственность, подчеркивая различные грани ее личности.

На первых кадрах Юлия предстает в длинном платье с цветочным принтом и полупрозрачной ткани. Глубокий вырез и декольте добавляют образу нотки чувственности, одновременно не пересекая границу элегантности. Юлия Сахневич поделилась очаровательными фотографиями в своем Instagram.

Второй образ - это игривое короткое платье оранжевого цвета с расклешенными рукавами. Легкие волны на волосах и естественный макияж завершают образ, подчеркивая естественную красоту будущей мамы.

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Юлия Сахневич позирует в воздушном платье / Скриншот Instagram

"Беременность - особая и магическая трансформация не только тела, но и души. Время, когда сердце наполняется безграничной любовью и ожиданием чуда", - делится своими эмоциями Юлия.

Объемные рукава добавляли образу романтичности, а глубокий вырез и декольте подчеркивали ее стройную фигуру и женственные формы / Скриншот Instagram

Оба образа получились очень женственными и стильными. Подписчики восхищены нежностью и красотой будущей мамы, засыпая ее комплиментами и пожеланиями легких родов.

Реакция соцсетей:

  • "Такая красивая!"
  • "Очаровательная, женственная, невероятная"
  • "Невероятная нежность и красота!"
  • "Какая нежность!"
  • "Нежная!"
  • "Невероятная!"
  • "Очень красивая!"
  • "Шикарная!"
  • "Юличка, ты магическая!"
  • "Как можно быть такой красивой, я под конец беременности была похожа на бегемотиху с Мадагаскара"

Напомним, Позитив рассказал, как сделал предложение жене.

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