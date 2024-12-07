Жена известного певца Позитива, Юлия Сахневич, которая готовится впервые стать мамой, выбрала для фотосессии два контрастных образа. Она примерила на себя как нежные, так и дерзкие наряды, которые подчеркивают ее естественную красоту и женственность, подчеркивая различные грани ее личности.
На первых кадрах Юлия предстает в длинном платье с цветочным принтом и полупрозрачной ткани. Глубокий вырез и декольте добавляют образу нотки чувственности, одновременно не пересекая границу элегантности. Юлия Сахневич поделилась очаровательными фотографиями в своем Instagram.
Второй образ - это игривое короткое платье оранжевого цвета с расклешенными рукавами. Легкие волны на волосах и естественный макияж завершают образ, подчеркивая естественную красоту будущей мамы.
"Беременность - особая и магическая трансформация не только тела, но и души. Время, когда сердце наполняется безграничной любовью и ожиданием чуда", - делится своими эмоциями Юлия.
Оба образа получились очень женственными и стильными. Подписчики восхищены нежностью и красотой будущей мамы, засыпая ее комплиментами и пожеланиями легких родов.
Реакция соцсетей:
- "Такая красивая!"
- "Очаровательная, женственная, невероятная"
- "Невероятная нежность и красота!"
- "Какая нежность!"
- "Нежная!"
- "Невероятная!"
- "Очень красивая!"
- "Шикарная!"
- "Юличка, ты магическая!"
- "Как можно быть такой красивой, я под конец беременности была похожа на бегемотиху с Мадагаскара"
Напомним, Позитив рассказал, как сделал предложение жене.