Белла Хадид сверкнула идеальной фигурой в бикини (фото)

Снимки модели получились довольно откровенными.

Американская супермодель Белла Хадид не устает радовать своих поклонников откровенными фото.

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В этот раз на своей странице в Instagram она поделилась с фанами новой серией сексуальных кадров в купальнике.

23-летняя модель позирует на фоне зеленой листвы деревьев в бикини цвета мокко, демонстрируя роскошную фигуру: грудь, тонкую талию и сочную попу.

"29 мая 2020. День 92-й в поисках души в этих деревьях", - подписала снимки Хадид.

Напомним, внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней Хадид с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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