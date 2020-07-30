Топ-модель Белла Хадид показала обнаженную грудь
11:48, 30 июля 2020Звезды
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Модель опубликовала новое фото.
Хадид показала фото / instagram.com/bellahadid
Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует полуголой.
Девушка предстала в юбке от бренда Chanel. Верх был обнаженный. При этом грудь модель прикрывала руками.
Белла показала фото / instagram.com/bellahadid
Как сообщал УНИАН, модель Джиджи Хадид впервые показала беременный животик.
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