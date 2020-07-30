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Топ-модель Белла Хадид показала обнаженную грудь

11:48, 30 июля 2020
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Хадид показала фото / instagram.com/bellahadid

Девушка предстала в юбке от бренда Chanel. Верх был обнаженный. При этом грудь модель прикрывала руками. 

Белла показала фото / instagram.com/bellahadid

Как сообщал УНИАН, модель Джиджи Хадид впервые показала беременный животик. 

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