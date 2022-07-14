Бедняков встал на защиту Мариуполя и его жителей.

Российский дизайнер, блогер и украинофоб Артемий Лебедев недавно побывал в Мариуполе, который оккупанты буквально стерли с лица Земли. После своего визита в многострадальный украинский город он выпустил "честную" программу о наших городах в оккупации.

На нее обратил внимание украинский телеведущий Андрей Бедняков, который родился и рос в Мариуполе. Он отметил, что изначально хотел, чтобы Лебедеву запретили въезд во все страны, а потом понял, что так он не сможет вмазать ему.

"Этот "путешественник" поехал в Мариуполь и снял там "репортаж" "Честный". Туда же пускают только "честных" сейчас. Сначала хотел, чтобы этому "путешественнику" закрыли въезд во все страны. Но нет. Пускай ездит. Ведь так у меня появится возможность где-нибудь встретить этот "голубой чуб" и дать ему п**ды", – высказался Бедняков в инста-сториз.

Стоит отметить, что кроме Мариуполя, Лебедев побывал в Донецке, Энергодаре и на Запорожской атомной электростанции. Тогда он назвал посещение оккупированных территорий "маленькими радостями".

Более того, в 2014 году он выступал "за" аннексию Крыма. Из-за такой позиции СБУ запретила ему въезд в Украину.

Напомним, ранее Андрей Бедняков рассказал, что оккупанты разбили его квартиру в Мариуполе.

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