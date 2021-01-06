Модель показала пикантное фото / instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Известная модель Айрленд Болдуин опубликовала в Instagram серию пикантных снимков.
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На фото девушка позирует полностью обнаженной, лишь на ноги она надела ботфорты. На первом снимке она сидит на стуле и прикрывает интимные места руками и ногами. А вот на втором - позирует на ступеньках в доме. При этом она повернулась спиной к камере.
Буквально за несколько часов фото набрало более 30 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Фанаты пишут: "Очень сексуальная", "Красотка".
Модель показала пикантное фото / instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Модель показала пикантное фото / instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Кто такая Айрленд Болдуин:
- С детства Айрленд мечтала стать моделью. В подростковом возрасте она страдала различными пищевыми расстройствами, в том числе нервной анорексией
- Девушка участвовала в модных показах и была на церемонии "Оскар" в качестве корреспондента
- В 2018 году она позировала голой для PETA "Я лучше пойду голой, чем буду носить мех"
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