Айрленд разделась на фото.

Известная модель Айрленд Болдуин опубликовала в Instagram серию пикантных снимков.

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На фото девушка позирует полностью обнаженной, лишь на ноги она надела ботфорты. На первом снимке она сидит на стуле и прикрывает интимные места руками и ногами. А вот на втором - позирует на ступеньках в доме. При этом она повернулась спиной к камере.

Буквально за несколько часов фото набрало более 30 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Фанаты пишут: "Очень сексуальная", "Красотка".

Кто такая Айрленд Болдуин:

С детства Айрленд мечтала стать моделью. В подростковом возрасте она страдала различными пищевыми расстройствами, в том числе нервной анорексией

Девушка участвовала в модных показах и была на церемонии "Оскар" в качестве корреспондента

В 2018 году она позировала голой для PETA "Я лучше пойду голой, чем буду носить мех"

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Автор: Диана Могилевич