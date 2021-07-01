В эти дни на фестивале выступят Тина Кароль, Сергей Бабкин, Настя Каменских, Надя Дорофеева и многие другие.

Фестиваль Atlas Weekend Friends Edition, который пройдет в Киеве с 5 по 11 июля, сделает бесплатными два первых дня. Для соблюдения карантинных мер вход будет осуществляться только по билетам, которые можно по предварительной регистрации оформить на сайте.

Организаторы мероприятия сообщают, что 5 и 6 июля, в первые два дня фестиваля, будут выступать: Тина Кароль, Надя Дорофеева, MELOVIN, Настя Каменских, MOZGI, «Друга Ріка», Сергей Бабкин, ЮЮ, Михаил Поплавский, Constantine, «Скай», «Воплі Відоплясова», Виталий Козловский, Анна Тринчер, Злата Огневич и многие другие известные артисты.

Бесплатный билет на посещение Atlas Weekend Friends Edition является одноразовым, его можно получить на электронную почту после регистрации на сайте. Для этого билет нужжно добавить в корзину, после чего заполнить форму с личными данными.

Бесплатные дни от Atlas Weekend Friends Edition будут проходить 5 и 6 июля, с 14:00 по адресу: проспект Академика Глушкова, 1.

Читайте также"Сильно жарко": Тина Кароль устроила сексуальные танцы в клипе "Красиво"На фестивале разместят инклюзивные элементы: отдельная льготная касса для получения фестивального браслета, специальная платформа для просмотра концертов у главной сцены, биотуалеты с пандусами, асфальтовое покрытием на большинстве фуд-кортов. Выступления артистов будут параллельно переводиться на жестовый язык. Atlas Weekend проводится с 2015 года, первые дни фестиваля традиционно являются бесплатными.

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Автор: Иван Бойко