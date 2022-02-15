Одна из главных красоток украинского шоу-бизнеса обладает шикарной фигурой.

Певица и модель Даша Астафьева по праву считается одной из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса. Однако ее формы не дались ей просто так - для поддержания фигуры звезда регулярно и интенсивно тренируется в спортивном зале.

Астафьева выложила видео со своей тренировки в Instagram.

"Выбирая спасение, пусть спорт всегда будет в приоритете! Я, как человек, который открыл для себя его после тридцати, сейчас совсем не представляю жизнь без", - написала Даша.

Астафьева на видео занимается в спортивном зале в обтягивающих лосинах и коротком топе украинского производителя Валерии Крук.

"Мне явно не хватало побед над своим эго, ленью и постоянным плохим настроением. В этом месте я избавилась от сомнений и неуверенности, обрела единомышленников и главное, силу! Силу улыбаться на "ой, у меня нет времени", "ах, каждый день - это не для меня", и мое любимое "ну с генетикой тебе повезло". И перестаньте заводить пустые, глупые разговоры по поводу моей внешности…Вот эти упражнения делайте 20 раз по четыре подхода… и будете красивы и молоды всегда", - написала Астафьева.

Напомним, украинская певица Даша Астафьева опубликовала в своем инста-блоге несколько фотографий с концерта, на которых предстала в очень откровенном образе.

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