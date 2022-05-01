Астафьева пыталась достучаться до Artik, но он ее заблокировал.

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала, что писала артисту Артему Умрихину (Artik) о войне в Украине, но он ничего ей не ответил.

По словам Даши, она не понимает, как Артем может выпускать новый музыкальный альбом в РФ, когда оккупанты бомбят его родной Харьков.

"Эти придурки Artik&Asti... Они выступали здесь каждый месяц. И в день, когда разбомбили Харьков, это город Artik, это его родной город. Он презентует альбом. Я ему говорю: "Ну ты (с ума сошел - неценз.)?". Ну ты, реально, (блин - неценз.), твой родной город бомбят, а ты презентуешь альбом? Ну хоть что-то у тебя есть? Мозг, душа? Он меня заблокировал сразу", - рассказала Астафьева в программе "ЖВЛ".

Также она добавила, что не считает людьми опальных артистов, которые спокойно живут и работают в РФ, пока российская армия уничтожает их Родину и убивает мирное население.

"Мне так стыдно, что они остаются жить там, что они молчат. Это не артисты. Это даже не люди. Это расходный материал, ими просто пользуются", - добавила Астафьева.

Напомним, ранее Даша Астафьева едва сдерживая слезы "прошлась" по Повалий и другим звездам-молчунам.

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