Украинский артист Артем Пивоваров попал в центр обсуждений из-за своего поступка на концерте в Черновцах. Там во время выступления он перебросил ногу через балкон, а позднее залез на него, чтобы поздороваться там со зрителями.
Момент попал на видео и был опубликован на фан-странице Пивоварова. На кадрах можно рассмотреть, что поклонники, которые слушали пение кумира на балконе, были просто в восторге от того, что могут в прямом смысле дотронуться до звезды, но нашлись и те, кто такой поступок музыканта не оценил.
Реакция соцсетей
- "Не хочется обидеть артиста , но то, как он выглядит… Будто обезьянка с ветки на ветку"
- "Чудит он, конечно… Это неуважение к архитектурной памятке!"
- "Такое неуважение"
- "Очень хороший певец, хороший голос, хорошие песни... Но это уж слишком"
- "Так у него столько эмоций, столько позитива, что он на одной ноге полезет, а кто его заряжает? Конечно же мы, зрители"
Пивоваров уже отреагировал на критику в социальных сетях. Он с сарказмом написал: "Какой ужас", и опубликовал тот самый фрагмент выступления со скриншотом заголовка новости о нем.
Ранее УНИАН писал, что Артем Пивоваров на концерте исполнил мечту маленькой фанатки.