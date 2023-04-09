Артист во время выступления в Черновцах залез на балкон в зрительном зале.

Украинский артист Артем Пивоваров попал в центр обсуждений из-за своего поступка на концерте в Черновцах. Там во время выступления он перебросил ногу через балкон, а позднее залез на него, чтобы поздороваться там со зрителями.

Момент попал на видео и был опубликован на фан-странице Пивоварова. На кадрах можно рассмотреть, что поклонники, которые слушали пение кумира на балконе, были просто в восторге от того, что могут в прямом смысле дотронуться до звезды, но нашлись и те, кто такой поступок музыканта не оценил.

Реакция соцсетей

"Не хочется обидеть артиста , но то, как он выглядит… Будто обезьянка с ветки на ветку"

"Чудит он, конечно… Это неуважение к архитектурной памятке!"

"Такое неуважение"

"Очень хороший певец, хороший голос, хорошие песни... Но это уж слишком"

"Так у него столько эмоций, столько позитива, что он на одной ноге полезет, а кто его заряжает? Конечно же мы, зрители"

Пивоваров уже отреагировал на критику в социальных сетях. Он с сарказмом написал: "Какой ужас", и опубликовал тот самый фрагмент выступления со скриншотом заголовка новости о нем.

Видео дня

Ранее УНИАН писал, что Артем Пивоваров на концерте исполнил мечту маленькой фанатки.

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