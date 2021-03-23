За пару месяцев до скандального заявления девушка писала, что он ее не насиловал.

В сети опубликовали скриншот переписки, в которой предположительно бывшая девушка фигуранта секс-скандала, актера Арми Хаммера Эффи Ангелова признается, что он ее не насиловал. На днях она заявила, что в 2017 году актер четыре часа над ней жестко издевался.

Скриншот опубликовало издание Daily Mail.

Отмечается, что в отрывке переписки за 21 января 2021 года пользователь спрашивает девушку, все ли с ней в порядке и требуется ли ей юридическое представительство.

Читайте такжеФигурант секс-скандала Арми Хаммер тайно выехал из дома, а в мусорном баке нашли странного манекенаИмя Хаммера при этом не упоминается, но есть ощущение, что речь идет именно о нем.

«Спасибо. Я не говорю, что он насиловал меня. Юридическое представительство не требуется, - отвечают с аккаунта, который якобы принадлежит Эффи. – Я нигде не говорила, что это не было по обоюдному согласию. Не понимаю, почему столько сообщений об этом».

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Автор: Катерина Шварц