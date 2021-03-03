Соседи звезды заметили, как возле его дома поздно ночью работали грузовики.

Голливудский актер Арми Хаммер, который попал в громкий секс-скандал, тайно ночью выехал из своего дома в Лос-Анджелесе. После этого в мусорном баке рядом с домом нашли торс женского манекена, перевязанный веревками.

Читайте такжеСекс-скандал с Арми Хаммером: актера выгнали из крупнейшего агентства WMEОб этом пишет издание Page Six.

Отмечается, что Хаммер и его экс-супруга Элизабет Чемберс наконец нашли покупателя на свой дом за 5 миллионов долларов.

Соседи звезды заметили, как возле его дома поздно ночью работали грузовики.

А найденный в баку манекен подтверждает слова одной из его подружек Пейдж Лоренц, которая сообщила, что актер практиковался связывать женщин на манекенах.

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Автор: УНИАН