Голливудский актер Арми Хаммер, который попал в громкий секс-скандал, тайно ночью выехал из своего дома в Лос-Анджелесе. После этого в мусорном баке рядом с домом нашли торс женского манекена, перевязанный веревками.
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Отмечается, что Хаммер и его экс-супруга Элизабет Чемберс наконец нашли покупателя на свой дом за 5 миллионов долларов.
Соседи звезды заметили, как возле его дома поздно ночью работали грузовики.
А найденный в баку манекен подтверждает слова одной из его подружек Пейдж Лоренц, которая сообщила, что актер практиковался связывать женщин на манекенах.
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