Гранде набрала 200 млн подписчиков / eastnews.ua
Известная певица Ариана Гранде собрала в социальной сети Instagram 200 миллионов подписчиков.
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Девушка стала первой, кто смог привлечь внимание такого количества людей. Модель Кайли Дженнер заняла второе место с результатом 193 миллиона подписчиков. А вот певица Селена Гомес привлекла 190 миллионов фолловеров, тем самым она заняла третье место в рейтинге.
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