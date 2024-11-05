Антон Слепаков показался в военной форме.

Украинский певец, фронтмен группы "ВГНВЖ" или "Вагоновожатые" Антон Слепаков стал на защиту страны. Артист поделился фотографией в военной форме.

Кадр появился на странице в Instagram арт-менеджера проектов "ДахаБраха" и "Dakh Daughters" Ирины Горбань. В подписи к кадру женщина сообщила, что впервые за несколько месяцев смогла встретиться с 50-летним Слепаковым, намекнув, что их встречи стали редкими из-за службы музыканта в ВСУ.

"Поэт кофейно-военный. Точно самая ожидаемая встреча за последние месяцы", - отметила Ирина.

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Антон ранее не афишировал, что вступил в ряды военных. В его Instagram нет ни одного фото, которое бы свидетельствовало, что мужчина служит. Однако в прошлом месяце певец поделился фотографией в своем Facebook, на которой предстал в пиксельной форме, а рядом с ним на камеру позировал его друг Андрей Соколов. Вместе с ним артист работал над созданием проекта "warнякання". Это сборник документально-терапевтической поэзии.

"Мы не виделись несколько месяцев и я очень благодарен Андрею, что возвращаясь из Запорожья, он накинул немалый крюк, чтобы мы смогли обняться, выпить кофе и хотя бы немного пообщаться, потому что очень в последнее время этого не хватает", - говорится в описании к снимку.

К слову, Слепаков начал музыкальную карьеру еще 25 лет назад. Первые шаги в музыке он делал в составе группы "Я И Друг Мой Грузовик", основателем которой был он сам. Коллектив существовал 15 лет, но в 2012-м распался. После этого артист взял паузу в творчестве на год, а после возвращения создал группу "ВГНВЖ".

Напомним, ранее муж звезды сериала "Отступники" присоединился к рядам военных. Вероника Мишаева-Яковлева ответила, как отреагировала на решение любимого стать на защиту страны.

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