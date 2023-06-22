Этот рисунок вряд ли можно показывать детям.

Украинская певица Анна Тринчер решилась сделать новое тату. Она выбрала большой рисунок. Его ей "набили" на видном месте.

В Stories певица показала, как ей делали тату. Тринчер решила "забивать" руку. Она долго выбирала рисунок, ведь считает, что каждое тату должно символизировать что-то важное.

По словам блогерши, ей нравятся рисунки на теле. Она обожает людей с татуировками, поэтому она тоже их делает. Новый рисунок на руке, как отметила Тринчер, для нее очень важен.

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Певице "набили" обнаженную женщину. Такой рисунок Тринчер выбрала не просто так. Она верит в нумерологию и считает, что это - символ ее Аркан.

Ранее на теле певицы уже было тату с надписью empress (императрица). Сейчас же она захотела "набить" само изображение женщины. По словам Тринчер, это символизирует борьбу со злом, победу добра, справедливость и мудрость.

Напомним, ранее стало известно, что муж Тринчер признался ей в "измене". Он публично заявил, что "переспал с другой". Впрочем, впоследствии оказалось, что Волошин просто пошутил.

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