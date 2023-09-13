Певица чудом не травмировалась, ведь могла упасть со ступенек.

Певица Анна Тринчер поделилась со своими фанами курьезной ситуацией. Звезда показала, как она слетела со сцены прямо во время концерта, который она давала на свадьбе.

Так, на видео, которое Тринчер разместила в Stories своего Instagram, можно заметить, что певица выступала в обтягивающем комбинезоне и на высоких каблуках. Она исполняла песню "Яка ти козачка" и хотела эффектно сойти со ступенек. Но что-то пошло не так.

Тринчер оступилась и начала падать. Она закричала и испугалась, но остановиться уже не могла. Певица "врезалась" в невесту, которая спасла ее от серьезного падения. Все обошлось без травм, гости и сама Тринчер лишь посмеялись.

"Я просто очень предана своей профессии", - пошутила Тринчер.

Также она смонтировала ролик так, чтобы фаны могли несколько раз увидеть курьезный момент. Певица с юмором относится к подобным ситуациям и не боится посмеяться над собой.

Анна Тринчер едва не сбила с ног невесту - видео

Напомним, недавно стало известно, что муж Тринчер, блогер Александр Волошин, показался в "обезьяннике". Он пожаловался на проблемы с полицией. По словам Волошина, он хотел помочь людям, но случилась ситуация, из-за которой его якобы задержали.

Вас также могут заинтересовать новости: