"Ну и поправилась": Анна Седокова вызвала зависть подписчиков новым фото, но нарвалась на критику (фото)
09:54, 11 июня 2020Звезды
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Девушка позирует с огромным ярким букетом, который занимает почти всю фотографию.
Анна Седокова показала новое яркое фото / Instagram Анна Седокова
Украинская певица и бывшая участница группы "Виа-Гра" Анна Седокова показала новое яркое фото.
Снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Instagram Анна Седокова
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Девушка позирует с огромным ярким букетом, который занимает почти всю фотографию.
"Я всегда выберу тебя ... ", - подписала она фото.
"О господи!!! Не знаю что красивей - Анна или пионы!!!", "Какой роскошный букет пионы ммммм", "Вот это букетик!", - позавидовали Анне подписчики.
Нашлись и те, кто отметил, что артистка поправилась.
"Огооооо....ну и поправилась", "*опа размером с этот букет пионов... где фотошоп?", - написали пользователи.
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