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"Ну и поправилась": Анна Седокова вызвала зависть подписчиков новым фото, но нарвалась на критику (фото)

09:54, 11 июня 2020
Звезды
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Анна Седокова показала новое яркое фото / Instagram Анна Седокова

Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Instagram Анна Седокова

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Девушка позирует с огромным ярким букетом, который занимает почти всю фотографию.

"Я всегда выберу тебя ... ", - подписала она фото. 

"О господи!!! Не знаю что красивей - Анна или пионы!!!", "Какой роскошный букет пионы ммммм", "Вот это букетик!", - позавидовали Анне подписчики. 

Нашлись и те, кто отметил, что артистка поправилась. 

"Огооооо....ну и поправилась", "*опа размером с этот букет пионов... где фотошоп?", - написали пользователи. 

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Теги: #певица#Анна Седокова