"Ну и поправилась": Анна Седокова вызвала зависть подписчиков новым фото, но нарвалась на критику (фото)

Девушка позирует с огромным ярким букетом, который занимает почти всю фотографию.

Украинская певица и бывшая участница группы "Виа-Гра" Анна Седокова показала новое яркое фото.

Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

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Девушка позирует с огромным ярким букетом, который занимает почти всю фотографию.

"Я всегда выберу тебя ... ", - подписала она фото.

"О господи!!! Не знаю что красивей - Анна или пионы!!!", "Какой роскошный букет пионы ммммм", "Вот это букетик!", - позавидовали Анне подписчики.

Нашлись и те, кто отметил, что артистка поправилась.

"Огооооо....ну и поправилась", "*опа размером с этот букет пионов... где фотошоп?", - написали пользователи.

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