На снимке рядом с Анной запечатлен ее муж.

Певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала в своем Instagram откровенное фото, на котором она предстала в кружевных чулках.

Читайте такжеСедокова показалась в ультрасексуальном топе (фото)На снимке рядом с артисткой запечатлен ее муж Янис Тимма. Они сидят в авто, в кадре рука мужа Седоковой скользит по ноге исполнительницы.

"Меж тем Седокова не сдается. Фото называется "В миллиметре от позора", - охарактеризовал Telegram-канал "НеМалахов" фото с Анной.

Отношения Седоковой и Тиммы: что известно

В 2020 году Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Он младше Анны на 10 лет. Это - третий супруг артистки.

Пара воспитывает троих детей от предыдущих отношений экс-виагры.

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Автор: УНИАН