Певица показала постельное фото с супругом.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram эротическую фотографию.

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На снимке она позирует в синем эротическом белье. Рядом с ней на кровати сидит ее супруг, баскетболист Янис Тимма. Молодой человек одет в белую рубашку и темные штаны. При этом Анна сидит к камере спиной и показывает свои ягодицы. А сам Янис обнимает свою супругу.

"Ты горячая, аппетитная как шурпа в казане", "Тимм тоже тогда должен быть раздет", "Грань между сексуальностью и пошлостью тонка. Жаль что все чаще и чаще фото далеки от сексуальности", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич