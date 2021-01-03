Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram эротическую фотографию.
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На снимке она позирует в синем эротическом белье. Рядом с ней на кровати сидит ее супруг, баскетболист Янис Тимма. Молодой человек одет в белую рубашку и темные штаны. При этом Анна сидит к камере спиной и показывает свои ягодицы. А сам Янис обнимает свою супругу.
"Ты горячая, аппетитная как шурпа в казане", "Тимм тоже тогда должен быть раздет", "Грань между сексуальностью и пошлостью тонка. Жаль что все чаще и чаще фото далеки от сексуальности", - написали фанаты.
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