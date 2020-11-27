Гимнастка часто демонстрирует свою фигуру.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в облегающем спортивном костюме, который сделан из ярких кислотных цветов. Более того, он идеально сел Анне по фигуре, подчеркнул все ее достоинства.

"Как вам такой образ для занятия спортом? Какая первая ассоциация с этим фото у вас возникла? У меня - фитнес-тренер 80-х", - подписала фото гимнастка.

Фанатам понравился такой снимок. Они отметили, что Анна выглядит супер, впрочем, как и всегда.

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Автор: Диана Могилевич